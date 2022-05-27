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Kastamonu'da HİSAR Projesi kapsamında final sergisi açıldı

27.05.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da HİSAR Projesi kapsamında final sergisi açıldı

İmam Hatip, İnovasyon, Stem, Atölye ve Robotik (HİSAR) Projesi kapsamında Kastamonu'da yapılan çalışmalardan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen HİSAR Projesi'nde imam hatip okullarındaki öğretmenlere robotik alanında mesleki gelişim eğitimi verildi.

Eğitimin ardından öğretmenlerin okullarındaki öğrencileriyle gerçekleştirdikleri projelerin yer aldığı final sergisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde açıldı.

Kastamonu genelindeki 12 imam hatip ortaokulu ve lisesinden 68 öğrenci ve 18 öğretmenin katılımıyla 24 proje hazırlandı.

Projelerin değerlendirilmesi sonucu Şenpazar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin "Güvenli Araba" projesi birinci, Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin "Engelsiz Asansör" projesi ikinci, Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin "Gazör" projesi de üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile Müdür Yardımcıları Mesut Şeker ve Serkan Demirkıran, sergideki projeleri inceledi.

HİSAR Projesi Kastamonu Koordinatörü Kamil Doğanay, AA muhabirine, ilgi gören bir sergi oluşturulduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle her biri bir problem ortaya koyup bu probleme çözüm olacak projeler yaptı. Oldukça verimli bir çalışma oldu." dedi.

"Güvenli Araba" projesini yapan öğrencilerden İlknur Dinç ise taşımalı eğitim gördüklerini dile getirerek, "Geçmişte serviste unutulduğu için hayatını kaybeden öğrenciler oldu. Bunların çoğu da kreş öğrencisiydi. Bunun önüne geçmek amacıyla koltuğa sensör yerleştiriyoruz. Koltukta kişi varsa sensör aracılığıyla sürücünün yanında ışık yanıyor. Koltuk boşsa ışık sönüyor. Bu sayede serviste öğrencilerin unutulmasının önüne geçiliyor." diye konuştu.

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