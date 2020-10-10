YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da iki ayrı kaza ucuz atlatıldı

Kastamonu’da iki ayrı kaza ucuz atlatıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 10.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen iki ayrı kazada şans eseri yaralanan olmadı.Edinilen bilgiye göre havanın yağmurlu olması D-100 Karayolunda kazaları da beraberinde getirdi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen iki ayrı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre havanın yağmurlu olması D-100 Karayolunda kazaları da beraberinde getirdi. Tosya Zincirlikuyu Köyü Mevkii ve Ortalıca Kavşağı kazaların adresi oldu. Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan aynı yöne giden S.K. yönetimindeki 34 LL 9446 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette gitmekte olan S.O. yönetimindeki 34 NY 277 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile S.O . bariyerlere çarparak durabildi.
Samsun istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan 34 LN 571 plakalı otomobil de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortalıca Köyü kavşağında bariyerlere çarparak takla attı. Takla atmanın etkisi ile aracın arka tekeri koparak yine aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir otomobilin altına girdi. Maddi hasarla sonuçlanan kazaların arından araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan eski polislerden 8'ine daha adli kontrol
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan eski polislerden 8'ine daha adli kontrol

Kastamonu Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:37
İkindi
15:45
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Güzey Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Yeşiltaş Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Hanönü köy yolları asfaltlanıyor
Hanönü köy yolları asfaltlanıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Facebook’a İntihar Notu Bırakıp, Kendini Astı
Facebook’a İntihar Notu Bırakıp, Kendini Astı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.