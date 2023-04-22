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Kastamonu’da iki kişiyi yaralayan silahlı kavganın şüphelileri yakalandı

22.04.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavganın şüphelileri yakalandı.

Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde sahil bölgesinde bulunan bir eğlence mekanında iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D. ile oğlu M.D., yanında bulundurdukları silahla daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen B.E. ile kardeşi İ.E.’ye ateş etti. Bacaklarından vurularak yaralanan B.E. ile kardeşi İ.E., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan T.D. ile oğlu M.D., bir süre sonra Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Şüpheliler T.D. ile oğlu M.D., sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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