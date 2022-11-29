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Kastamonu'da ikinci kez kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

29.11.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ikinci kez kaçak kazı yapan zanlılar, gözaltına alındı.

İstanbul'dan 11 Kasım'da kaçak kazı yapmak için ilçeye bağlı Uzunkavak köyüne gelen H.G. (42) H.Y. (50) ve M.H. (35), jandarma tarafından dedektör köpeği "Testi"nin yardımıyla suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin yanında, 750 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 20 metre uzunluğunda yılan kamera, 2 altın arama çubuğu ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Şüphelilerden H.G. ve M.H. ile E.Ç. (67) ve Y.D. (52), jandarma tarafından Taşköprü ilçesindeki ormanlık alanda ikinci kez kaçak kazı yaparken yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabanca, 2 bıçak ile kazıda kullanılan malzemeler bulundu. Zanlılar, gözaltına alındı.

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Kastamonu kaçak kazı jandarma

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