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Kastamonu'da inşaat bölgesinde kalan 8 ağaç sökülerek hastane bahçesinde dikildi

25.05.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da inşaat bölgesinde kalan 8 ağaç sökülerek hastane bahçesinde dikildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, inşaat bölgesinde kalan ağaçlar, kurumasın diye sökülerek başka bir bölgeye dikildi.

Araç ilçesi pazar yerinin yan tarafına yapılacak inşaat bölgesinde kalan yaşları 20 ila 50 olan iki ladin, bir çam, bir elma ve dört malta eriği ağacı, Belediye tarafından Karabük Belediyesine ait ağaç sökme aracı ile çıkartılarak, Araç Devlet Hastanesi bahçesine dikildi.

Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, AA muhabirine, yeşili ve doğayı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Araç ilçesinin bir adının da "Yeşil Araç" olduğunu vurgulayan Sarıkaya, Araç Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ağaçların, yeri değiştirilerek korunmasının sağlandığını belirtti.

Bir ağacı bile kurtarmanın çok önemli olduğunu ifade eden Sarıkaya, şunları dile getirdi:

"Öncelikle ağaç ve doğa hassasiyetimizin her zaman ön planda olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir ağacı, doğayı korumak, geleceğe daha yaşanır bir çevre bırakmak için her türlü hizmeti ve yatırımı ilçemiz için yapmaya devam edeceğiz. Pazar yeri mevkisinde bulunan ağaçları dikkatli ve titiz bir çalışmayla sökerek, Araç Devlet Hastanesi bahçesine taşıdık ve ağaçların korunmasını sağladık. Bazıları yarım asrı bulan bu ağaçları söküp taşımasaydık kuruyup gidecekti."

Sarıkaya, verdiği destek nedeniyle Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye teşekkür etti.

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