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Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

28.04.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İhsangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sündük köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda S.G. (44), E.I. (37) ve M.A. (46) kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda, hilti ve jeneratör ile kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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