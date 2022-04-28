Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İhsangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sündük köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda S.G. (44), E.I. (37) ve M.A. (46) kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda, hilti ve jeneratör ile kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler de ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz