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Kastamonu'da Jandarma kadın ve çocuğa şiddete karşı broşür dağıttı

KASTAMONU HABERLERİ  | 16.06.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kastamonu'da Jandarma kadın ve çocuğa şiddete karşı broşür dağıttı

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına ve çocuğa şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla pazar yerleri ve tarlalarda broşür dağıttı.

Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığının koordinesinde gerçekleştirilen "Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Avrupa Birliği Projesi" kapsamında, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Araç ve Devrekani ilçelerinde çalışma başlattı.

Proje kapsamında, ilçede kurulan pazar yerlerinin girişine stant açan jandarma, kadına ve çocuklara yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için broşür dağıttı.

Ekipler daha sonra tarlalarda ziyaret ettikleri kadınlara broşür verip bilgilendirmede bulundu.

Jandarma ekipleri, köylerde ziyaret ettikleri kadınlarla birlikte çektikleri videolarda "Kadına şiddete hayır" ifadesine yer verdi.

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