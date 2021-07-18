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Kastamonu'da jandarma, sürücüleri durdurup çay ikram ederek dinlenmelerini sağlıyor

18.07.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da jandarma, sürücüleri durdurup çay ikram ederek dinlenmelerini sağlıyor

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması kapsamında, uzun yola çıkan sürücülere çay ikramında bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı sürecinde yol kontrollerini sürdürüyor. Kontrollerde drone de kullanan ekipler, trafik yoğunluğunu yakından takip ederek müdahale etme fırsatı buluyor.

Kentin çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde, uzun yoldan gelen ve yorgun olduğu düşünülen sürücülere bilgilendirme yapılıyor. Sürücülere 10 dakika mola verdirilerek jandarma tarafından çay ve şeker ikram ediliyor.

Mola sırasında sohbet edilerek dinlendirilen sürücüler, daha sonra yollarına devam ediyor.

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