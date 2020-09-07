YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da jandarmadan "Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme Projesi"

Kastamonu'da jandarmadan "Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme Projesi"

KASTAMONU HABERLERİ  | 07.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Temin edilecek emniyet kemeri, emniyet halkası ve emniyet ipi, 384 köyden 385 kişiye jandarma tarafından kullanım tanıtımı yapılarak ücretsiz dağıtılacak

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Ağaçtan Düşme Olaylarını Önleme Projesi" hayata geçirilecek.

İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran İl Genel Meclisi Toplantısında projeyle ilgili Meclis üyelerine bilgi verdi.

Projenin Kastamonu Valiliğinin onayıyla başlatıldığını hatırlatan Avkıran, "Jandarma sorumluluk alanında 2018 yılında 82, 2019 yılında 142, 2020 yılının ilk yedi ayında 82 olmak üzere 286 yüksekten düşme olayı meydana geldi. Bu olaylarda 19 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 267 vatandaşımız arasında da daha sonra hayatını kaybedenler ve engelli olanlar oldu." dedi.

Söz konusu olaylardan 151'inin ağaçlardan düşme olduğunu vurgulayan Avkıran, şunları kaydetti:

"Sonbahar döneminde ceviz ve kestane toplama zamanı geldiğinden ağaçtan düşme olaylarını azaltmak için Kastamonu Valiliği tarafından tahsis edilecek ödenekle temin edilecek emniyet kemeri, emniyet halkası ve emniyet ipi, pilot uygulama kapsamında belirlenen 384 köyden 385 vatandaşa jandarma tarafından kullanım tanıtımı yapılarak ücretsiz dağıtılacak. İlçe ve köylerde afiş ve broşürler dağıtılarak vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi sağlanarak farkındalık oluşturulacak. Projemizin hedefi iki yıl içerisinde yüksek ve ağaçtan düşme olaylarını yüzde 25 azaltmak."

Toplantıda Meclis üyelerine jandarma personeli tarafından emniyet kemeri, emniyet ipi ve emniyet halkasının kullanılma şekli anlatılarak bilgi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kastamonu Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:10
Öğle
12:48
İkindi
16:24
Akşam
19:16
Yatsı
20:39

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Gülcan Eczanesi
Merkez
Kürkçüoğlu Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Hayırsever Vatandaş Camiye Minare Yaptırıyor
Hayırsever Vatandaş Camiye Minare Yaptırıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.