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Kastamonu'da kablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

25.11.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Kastamonu'da kablo hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Küre ilçesinde ekim ayında yaşanan kablo ve enerji nakil hattı hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tespit edilen şüpheliler A.Y, S.E, M.K.A. ve Y.E, Çankırı'da gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E, M.K.A. ve Y.E çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı. A.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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