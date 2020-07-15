YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da kaçak içki operasyonu

Kastamonu’da kaçak içki operasyonu

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.07.2020 16:03 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yapılan kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cide ilçesine bağlı Toygarlı köyünde gerçekleştirilen operasyonda kaçak içki imal ettiği için 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yapılan kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cide ilçesine bağlı Toygarlı köyünde gerçekleştirilen operasyonda kaçak içki imal ettiği için 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler E.E. isimli şahsın iş yerinde yaptığı aramada ise 6 tabanca ele geçirdi. Ekiplerce gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca denetimli serbestlikle serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Kastamonu Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:18
Öğle
12:56
İkindi
16:55
Akşam
20:24
Yatsı
22:11

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Gülcan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kastamonu'dan Kısa Kısa

Kastamonu'dan Kısa Kısa

Koru Köyü Muhtarı Yapıcıoğlu’nu Büyük Onur

Koru Köyü Muhtarı Yapıcıoğlu’nu Büyük Onur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.