Kastamonu’da kaçak içki operasyonu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yapılan kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cide ilçesine bağlı Toygarlı köyünde gerçekleştirilen operasyonda kaçak içki imal ettiği için 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler E.E. isimli şahsın iş yerinde yaptığı aramada ise 6 tabanca ele geçirdi. Ekiplerce gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca denetimli serbestlikle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

