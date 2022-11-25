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Kastamonu'da kadına şiddetle mücadele anlatılıyor

25.11.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açılan stantlarda kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü uzmanları tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlarda kadına şiddetle ilgili toplumsal farkındalığın artırılması, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımına yönelik çalışma yapıldı. Stantlarda kadınlara hukuki hakları ve şiddete maruz kaldıklarında neler yapacakları hakkında bilgi de verildi.

Stantların açılışına katılan Kastamonu Valisi Avni Çakır, çeşitli kurumların katkısıyla kadına yönelik şiddete karşı çalışmalar yapılacağını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle tüm dünyanın uğraştığını vurgulayan Çakır, "Bu, asla kabul edilemeyecek bir durum. Şiddete maruz kalan kadınımız varsa onların her türlü desteklenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Daha şiddet oluşmadan insanların bilinçlenmesinin önemini biliyoruz. Farkındalığı oluşturmak için arkadaşlarımız bilgilendirme yapıp broşür dağıtacak." dedi.

KADES'in önemine değinen Çakır, "Sokakta, çevremizde gördüğümüz her olaya sanki kendi ailemize yapılıyormuş gibi hassasiyet göstermemiz lazım. Son derece çağ dışı bu durumu hep beraber ortadan kaldırmamız lazım. Çocuklarımızı, gençlerimizi ne kadar eğitirsek o kadar iyi olur. Şu anda tabiri caizse tohum saçıyoruz. Bu konuda müdürlüklerimizin, sizlerin çalışmaları önemli." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlü Abdullah Savaş ve Müftü Mustafa Bilgiç stantları gezdi.

Stantlarda kadınlara broşür ve çiçek dağıtıldı.

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