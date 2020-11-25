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Kastamonu’da kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme standı açıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.11.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Günü kapsamında stant açılarak kadınlara hakları ile ilgili bilgiler verildi.Hanönü’nde polis ve jandarma ekipleri, kaymakamlık binası önüne açılan stantta kadınlara broşür dağıtarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgiler verdi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Günü kapsamında stant açılarak kadınlara hakları ile ilgili bilgiler verildi.
Hanönü’nde polis ve jandarma ekipleri, kaymakamlık binası önüne açılan stantta kadınlara broşür dağıtarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgiler verdi. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren yetkililer, “Kadına yönelik şiddet her geçen gün arttıkça milyonlarca vatandaş her türlü şiddete karşı çıkmak için mücadelelere başladı. Yıllar önce yaşanan ve günümüzde ne yazık ki halen devam eden kadına yönelik şiddet ilk olarak, BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak, herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliği, gelişmişliğin ve medeniyetin de bir göstergesidir. Alınacak diğer tedbirlerle birlikte, nihai çözüm için; toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, uzlaşı kültürünün geliştirilmesi de çözüme yönelik olarak anahtar bir rol oynayacaktır. Bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz toplumsal bir seferberlik süreci, kadınlarımızın ve bütün toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır” dediler.

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