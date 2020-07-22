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Kastamonu’da kamyon ile traktör çarpışarak devrildi: 2 yaralı

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.07.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kastamonu-İnebolu yolunda kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Öz Bereket Kavşağında Tahsin K.

Kastamonu-İnebolu yolunda kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Öz Bereket Kavşağında Tahsin K. (28) idaresindeki 37 ABB 462 plakalı Ford marka kamyon, kavşak içerisinde ani manevra yaptığı iddia edilen Necati K. (75) yönetimindeki 37 AC 693 plakalı arkasında römorku bulunan traktöre çarptı. Kazada kamyon da römorku bulunan traktörde devrilirken iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralanan sürücüler, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Kastamonu-İnebolu karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol, tekrar araç trafiğine açılabildi. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

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Yeni Sağlık Eczanesi
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