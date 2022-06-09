Kastamonu'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Ç. idaresindeki 34 BM 3460 plakalı kamyonet, İbrahim T. yönetimindeki 37 DA 074 plakalı otomobille Köşeler köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücüsü İbrahim T. ile otomobildeki Cemil T. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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