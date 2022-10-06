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Kastamonu'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı

06.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kastamonu'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonun çarptığı kişi yaralandı.

Recep Akkoç yönetimindeki 37 KG 762 plakalı kamyon, D-100 kara yolu Çankırı Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Zeybek'e (70) çarptı.

Yaralanan Zeybek, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul-Samsun istikametinde ulaşım bir süre sağlanamadı. Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından ulaşım normale döndü.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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trafik kazası Kastamonu Tosya

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