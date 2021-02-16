Kastamonu'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle Bozkurt ilçesi beyaza büründü, Ilgaz Dağı kesiminde sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının merkezde 80 santimetreyi, yüksek kesimlerde 1 metreyi bulduğu Bozkurt'ta, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Cadde ve sokakları açan, kaldırımları temizleyen ekipler, biriken karları da kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.
Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri de kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yoğun kar nedeniyle Ilgaz Dağı kesiminde sürücüler zor anlar yaşadı.
Ilgaz Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti.