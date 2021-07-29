Kastamonu'da kaybolan yaşlı adamı jandarma ekipleri 12 kilometre uzaklıkta buldu

Kastamonu'da, jandarma ekipleri, kaybolan yaşlı adamı köyünden 12 kilometre uzaklıkta buldu.

Sada köyünde, çam sakızı toplamaya giden 82 yaşındaki vatandaştan bir daha haber alınamaması üzerine, yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramada, yaşlı adamı köyünden 12 kilometre uzaklıkta buldu.

Yaşlı adam, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.



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