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Kastamonu’da kayık içerisindeki balık ambarına düşen iki kişi zehirlendi

26.10.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kayıkta bulunan balık ambarına düşen iki işçi, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’tan Kastamonu açıklarına balık tutmak için gelen Başoğlu Kayık, Karadeniz’de avlandıktan sonra İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyüne yanıştı. Bu sırada kayıkta bulunan Hüseyin Hep (48), kayıktaki balık ambarına düştü. Balık ambarına düşen arkadaşını kurtarmak isteyen Emrah Salman da ambara düştü. Balık ambarına düşen Emrah Salman ve Hüseyin Hep zehirlendi. Diğer balıkçılar tarafından kurtarılan Salman ve Hep, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan Salman ve Hep, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Salman ve Hep’in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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