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Kastamonu'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

09.05.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şeref Erol'un (69) cenazesi, Kastamonu'da toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erol'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Doğanyurt ilçesine bağlı Kayran köyüne getirildi.

Askerlerin omzunda taşınan Erol'un cenazesi, Kayran köyü camisinde öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Erol'un ailesi ve yakınları ile İnebolu Kaymakamı ve Doğanyurt Kaymakam Vekili Ahmet Vezir Baycar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kurum müdürleri, gaziler, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kastamonu Doğanyurt cenaze

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