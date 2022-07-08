YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da köpek yavrusunu öldüren zihinsel engelli gözaltına alındı

Kastamonu'da köpek yavrusunu öldüren zihinsel engelli gözaltına alındı

08.07.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da köpek yavrusunu öldüren zihinsel engelli gözaltına alındı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde köpek yavrusunu öldüren zihinsel engelli, gözaltına alındı.

Hanönü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada köpek yavrusunun öldürülme görüntülerinin yer aldığı belirtildi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Amirliği ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerince ivedilikle olaya müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Olayı gerçekleştirenin, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen A.Ş. olduğu tespit edilmiştir. Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, şahıs emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Gerekli prosedürler gerçekleştirildikten sonra Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilecektir. Konu titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu'da jandarmanın sel bölgesindeki çalışmaları kliple anlatıldıKastamonu'da jandarmanın sel bölgesindeki çalışmaları kliple anlatıldı
Çorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulunduÇorum'da 13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulundu
Amasya'da trafik kazasında 6 kişi yaralandıAmasya'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:13
Sabah
05:12
Öğle
12:55
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:17

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Emin Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

44 yaşındaki adam 22 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti

44 yaşındaki adam 22 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.