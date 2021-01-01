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Kastamonu’da korona tedbirlerine uymayan 110 kişiye 146 bin 928 lira para cezası

KASTAMONU HABERLERİ  | 01.01.2021 02:32 | Son Güncelleme

Kastamonu’da korona virüs tedbirlerine uymayan 110 kişiye 146 bin 928 lira para cezası uygulandı.Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 10, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6, sigara yasağına uymayan 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 89 kişi olmak üzere 110 kişiye 146 bin 928 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 64 kişinin yurtlarda kaldığı ifade edilirken, bu tedbirlere uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kastamonu’da korona virüs tedbirlerine uymayan 110 kişiye 146 bin 928 lira para cezası uygulandı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 10, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6, sigara yasağına uymayan 5, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 89 kişi olmak üzere 110 kişiye 146 bin 928 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 64 kişinin yurtlarda kaldığı ifade edilirken, bu tedbirlere uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

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