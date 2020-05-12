Kastamonu’da korona virüsle mücadele sürüyor

Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip ilk üç ilinden biri olan Kastamonu’da, Kastamonu Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadelede 77 gündür sahada mücadele veriyor.

Korona virüsle mücadelesini 26 Şubat tarihinden beri sürdüren Kastamonu Belediyesi, süreçte 155 bin ücretsiz maske dağıtımı yaparak, 11 bin ihtiyaç sahibine ulaştı. Çalışmalar kapsamında tüm kurumların, STK’ların, eczanelerin, aile sağlığı merkezlerinin, tüm mahalle ve sokakların dezenfekte çalışmasını ise tamamladı. Türkiye’nin dezenfekte çalışmalarına başlayan ilk belediye olan Kastamonu Belediyesi’nin bu çalışmalarda 140 ton dezenfektanlı su kullandığını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “İşin içinde sağlık olduğunda tasarruf olmaz. Sağlık çalışanlarının, yaşlıların, esnafın, ihtiyaç sahiplerinin, gençlerimizin kısaca tüm Kastamonu’nun yanında olmak için tüm ekiplerimizle gece gündüz sahadayız ve sahada olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Dezenfekte çalışmalarına Türkiye’de ilk başlayan belediyeyiz”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Dünya’da korona virüs salgını başladığında, salgının ülkemizde ve ilimizde de görülme ihtimali üzerine birim müdürlerimizle bir toplantı yaptık. Bunun akabinde 26 Şubat’ta Şehirlerarası Otobüs Terminalimiz başta olmak üzere Özel Halk Otobüslerimiz, duraklar ve o dönem açık olmasından ötürü okullarımızda ve camilerimizde hızla dezenfekte çalışmasını başlattık. Türkiye’de dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediyeyiz. Mahalle ve sokakların dezenfekte ve temizliği için ilk etapta bin 400 litre dezenfektan aldık. 1 litre dezenfektanı 100 litre su ile karıştırarak elde ettiğimiz dezenfektanlı su ile gerekli temizliği yaptık. En güçlü dezenfektanı Bu güne kadar 140 ton dezenfektanlı su ile Kastamonu’nun her mahallesini ve sokağını temizledik. Girmediğimiz mahalle ve sokak kalmadı. İkinci etap dezenfekte çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz. Ekiplerimiz 24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte” diye konuştu.