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Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.03.2020 13:30 | Son Güncelleme

Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

Kastamonu'nun Abana ilçesinde koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 4 kişiye toplam bin 568 lira idari para cezası kesildi.

Koronavirüs önlemlerinin takibi amacıyla ilçe merkezi ve mahalleler ile ortak kullanım alanlarında polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda yasağa uymayarak dışarıya çıkan 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile sahil şeridinde yoğunluk oluşturan kişiler tespit edildi.

Ekipler 4 kişiye 392'şer liradan toplam bin 568 lira para cezası uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Abana Kastamonu koronavirüs tedbirleri

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