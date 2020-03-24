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Kastamonu'da koronavirüs yasağına uymayan 2 kişiye para cezası

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.03.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kastamonu'da koronavirüs yasağına uymayan 2 kişiye para cezası

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan yasağa uymayan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, koronavirüs önlemlerinin takibi kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Tosya ilçesinde dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için kontrol yapan polis ekipleri Üçoluklar mevkisinde H.A. (70) ve H.S'yi (75) tespit etti.

Ekipler, söz konusu 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

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