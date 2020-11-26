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Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası

KASTAMONU HABERLERİ  | 26.11.2020 17:32 | Son Güncelleme

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 46 kişiye 59 bin 430 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 19-25 Kasım tarihlerinde maske takmayan 22, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6, sigara yasağına uymayan 6, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan 2, hafta sonu kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan 10 kişi olmak üzere 46 kişiye toplam 46 bin 430 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında da adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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