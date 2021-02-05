YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da kumar oynayan 11 şahsa 34 bin 650 TL para cezası uygulandı

Kastamonu’da kumar oynayan 11 şahsa 34 bin 650 TL para cezası uygulandı

05.02.2021 22:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kastamonu’da kumar oynayan 11 şahsa 34 bin 650 TL para cezası uygulandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Kurusaray köyünde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine yaptıkları baskında 11 şahsı suçüstü yakalayarak 34 bin 650 TL idari para cezası uyguladı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca merkeze bağlı Kurusaray köyünde Y.K.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Kurusaray köyünde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine yaptıkları baskında 11 şahsı suçüstü yakalayarak 34 bin 650 TL idari para cezası uyguladı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca merkeze bağlı Kurusaray köyünde Y.K. isimli şahsın ikametinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 11 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada ise 2 bin 700 TL para, A.K. isimli şahıs üzerinde de 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kumar oynayan şahıslara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçlarından toplam 34 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu’da kumar oynayan 11 şahsa 34 bin 650 TL para cezası uygulandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:45
Öğle
13:04
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Bilge Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Kastamonu’da 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu’da 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

En fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde ölçüldü

En fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde ölçüldü

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi kızakla kaymak isteyenlerin ilgisini çekiyor

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi kızakla kaymak isteyenlerin ilgisini çekiyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da iddialı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da iddialı

Tosya’nın nüfusu 39 bin 637 oldu

Tosya’nın nüfusu 39 bin 637 oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.