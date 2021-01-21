YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da kurallara uymayan 46 kişiye 51 bin TL ceza

Kastamonu’da kurallara uymayan 46 kişiye 51 bin TL ceza

21.01.2021 17:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da 14-20 Ocak tarihleri arasında korona virüs tedbirlerine uymayan toplam 46 kişiye, 51 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.Kastamonu Valiliği, 14-20 Ocak tarihleri arasında maske takmamaktan 2, sosyal mesafeye uymamaktan 10, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1, yaş kısıtlaması olup sokağa çıkan 1, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişi olmak üzere, toplamda 46 kişiye 51 bin 350 TL idari para cezasının uygulandığını açıkladı.Yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 kişi hakkında TCK 195.

Kastamonu’da 14-20 Ocak tarihleri arasında korona virüs tedbirlerine uymayan toplam 46 kişiye, 51 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.
Kastamonu Valiliği, 14-20 Ocak tarihleri arasında maske takmamaktan 2, sosyal mesafeye uymamaktan 10, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 1, yaş kısıtlaması olup sokağa çıkan 1, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 32 kişi olmak üzere, toplamda 46 kişiye 51 bin 350 TL idari para cezasının uygulandığını açıkladı.
Yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 1 kişi hakkında TCK 195. maddesine göre işlem yapılması için suç duyuşundu bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, diğer şahıslar hakkında da suç duyurusunda bulunma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı

Kastamonu Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:29
Sabah
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:18

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Çelikoğlu Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası kesildi

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası kesildi

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası kesildi

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 46 kişiye para cezası kesildi

Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı

Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başladı

Cide’de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Cide’de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli

Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli

Kovid-19 nedeniyle köylerinde kalan gençler çevre temizliği yapıyor, sokak hayvanlarına bakıyor

Kovid-19 nedeniyle köylerinde kalan gençler çevre temizliği yapıyor, sokak hayvanlarına bakıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.