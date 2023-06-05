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Kastamonu’da kuvvetli sağanak sebebiyle yol ve köprüler zarar gördü, bazı köylere ulaşım kapandı

05.06.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bazı köylerde kuvvetli sağanak yağışın ardından menfez, yol ve köprülerin zarar görmesi ve heyelan sebebiyle bazı köylere ulaşımın sağlandığı yollar kapandı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli sağanak yağışlarla birlikte Akçay üzerinde sular yükseldi. Akçay üzerinde oluşan sel sebebiyle 11 Ağustos 2021 tarihinde yıkılan ve daha önce birçok kez tekrar yapılan Duran köyü ile Kızılcakaya köyüne geçişlerin sağlandığı menfez köprüler yıkıldı. Şiddetli yağışlar sebebiyle bazı köy yollarında heyelan oluştu, bazı köy yollarında da çökmeler meydana geldi.

Kastamonu ile Sinop’u birbirine bağlayan Çayağzı köprüsü de taşma noktasına geldi. Ekipler, köprünün taşmaması ve sele kapılmaması için bölgede yoğun çalışma yürütüyor. Çatalzeytin’de ilçe merkezine bağlı Nuhlar Mahallesi’nde de yollarda oluşan heyelan sebebiyle ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi.

Grup yollarının hasar görmesi sebebiyle bazı köylere de ulaşımın sağlanamadığı öğrenilirken, ilçede okullar da 1 gün tatil edildi.

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