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Kastamonu'da öğrenciler lösemili çocuklara kokulu sabunlarla destek oldu

23.05.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da öğrenciler lösemili çocuklara kokulu sabunlarla destek oldu

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin, lösemili çocuklar için hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

Öğrenciler tarafından Bilim ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan atölyede hazırlanan kokulu sabunlar ile süs eşyaları ve çeşitli oyuncakların satışı için kentteki bir alışveriş merkezinde stant kuruldu.

Satıştan elde edilecek gelir, lösemili çocuklar yararına kullanılmak üzere LÖSEV'e bağışlanacak.

Standın kurdelesi, Bilim Sanat Merkezi Müdürü Atasever Yiğit, Müdür Yardımcısı Abdullah Gökçe, öğretmenler Sezen Aksu ve Sermin Seydioğlu tarafından kesildi.

Yiğit, açılışta yatığı konuşmada, öğrencilerinin lösemili arkadaşlarına destek olmak için böyle duyarlı bir davranışa imza attığını söyledi.

Öğrencilerin kendi el emeği ve tasarımlarının stantta yer aldığını belirten Yiğit, "Öğrencilerimizin bu duyarlı davranışı hepimizi çok etkiledi. Amacımız sadece eğitim değil, topluma yararlı ve çevresine duyarlı bireyler yetiştirmek. Öğrencilerimizin bu anlamlı hareketiyle de bunu başarabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Standın LÖSEV iş birliği ile açıldığını belirten Yiğit, "Çocuklarımıza kendilerine, hayata ve insanlara değer vermeyi öğretmeye çalıştığımız etkinliklerimize devam etmek en büyük hedefimiz." diye konuştu.

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