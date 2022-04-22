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Kastamonu'da öğrencilerin yaptığı 1920 resim açık havada vatandaşlarla buluşturuldu

22.04.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da öğrencilerin yaptığı 1920 resim açık havada vatandaşlarla buluşturuldu

Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1920 resmin yer aldığı açık hava sergisi açıldı.

Yıldırım Beyazıt ve Behçet Necatigil Borsa İstanbul ilkokulları koordinatörlüğünde kentteki 37 anaokulu ve ilkokulu öğrencilerinin yaptığı 1920 resim, Karaçomak Deresi çevresindeki korkuluklara asıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Çengeller mevkisine kadar derenin iki yakasındaki korkuluklar, öğrencilerin yaptığı resimlerle süslendi.

Sergiyi gezenlerden Seher Küçük, AA muhabirine, Balıkesir'de yaşadığını belirterek, Kastamonu Üniversitesinde Türkçe öğretmenliği okuyorum. Bu sene Kastamonu'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocukların çizdiği resimler, şehir sakinleriyle paylaşılmış. İlk kez Kastamonu'da böyle bir etkinlikle karşılaşıyorum. Çok renkli ve çok güzel olmuş." dedi.

İrfan Salcı ise sergide oğlunun yaptığı resmin de yer aldığını dile getirerek, "Milli Eğitim Müdürlüğünü yaptığı çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Bütün çocuklar harika resimler yapmış. Şehir çok güzel renklenmiş. Okullar sayesinde şehir, 23 Nisan'a hazır hale gelmiş." diye konuştu.

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