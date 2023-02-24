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Kastamonu'da oluşturulan "giyim mağazası" 300 depremzedeye hizmet verdi

24.02.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen 300 kişinin kıyafet ihtiyacı, Deniz Feneri Derneğinin "giyim mağazası"ndan karşılandı.

Kastamonu'da depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Deniz Feneri Derneği Kastamonu Şubesi tarafından çalışma başlatıldı. Dernek tarafından oluşturulan giyim mağazasına gelen depremzedeler, burada ücretsiz şekilde ihtiyaçlarını gideriyor.

Derneğin Kastamonu temsilcisi Halit Bitkin, gazetecilere, depremin büyük yıkıma neden olduğunu, tarihin en büyük afetlerinden birinin yaşandığını hatırlattı.

Deprem bölgesinden kente gelenlere kıyafet yardımının yanı sıra ev eşyası konusunda da yardımcı olduklarını anlatan Bitkin, şunları kaydetti:

"Evlerini terk etmiş ve buraya gelmiş kardeşlerimize kıyafet, gıda ve ev eşyası temininde hayırseverlerimizle destek oluyoruz. Bir misafire ne yapılması gerekiyorsa imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Kastamonu'daki bağışçılarımıza da teşekkür ediyorum. Giyim mağazamızdan 300 vatandaşımızın istediği renkte, bedende, üzerine olan şekilde giyimlerini sağladık. Bu, 58-59 aile yapıyor. Bunun yanında her ailemize de 1000'er liralık gıda verdik."

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu deniz feneri

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