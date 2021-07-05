Kastamonu'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Kastamonu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet A'nın kullandığı otomobil, Seydiler ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Birsen H. ve Mehmet Can H. yaralandı.

Yaralılar ambulansla getirildikleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



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