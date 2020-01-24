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Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.01.2020 18:43 | Son Güncelleme

Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet Toprakçeken'in (42) kullandığı 37 DM 527 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu Devrekani kara yolu İnceğiz mevkisinde Mustafa Yılmaz (30) idaresindeki 41 YJ 847 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Elveda (30), Hüseyin (55) ve Fikriye Yılmaz (52) ile Emine Yaman (49), Mustafa Toprakçeken (40), Cantekin Topçu (35) ve Ulvi Topçuoğlu (36) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kastamonu Trafik Kazası yaralamlı kaza

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