Kastamonu'da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunun Ortalıca köyü mevkisinde Mete Ayangil idaresindeki 34 BE 0435 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Sürücü Mete Ayangil ile eşi Sevim Ayangil ve kayınvalide Zennure Altun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cesetler, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



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