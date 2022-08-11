Kastamonu'da otomobilin çarptığı köpek jandarma tarafından kurtarıldı

Kastamonu'da bir sürücünün aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu köpek, jandarma tarafından kurtarılarak veterinere götürüldü.
Devrekani ilçesi Yaralıgöz mevkisinde otomobilin çarptığı sahipsiz bir köpeğin yol kenarında yattığını gören A.E, köpeğe yardım etmek amacıyla yanında durdu. Yaralı köpeğe yaklaşamayan vatandaş, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu.
Kastamonu il Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ ) Timi, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yaralıgöz mevkisine giderek sahipsiz köpeğe ilk müdahaleyi yaptı.
Jandarma aracına alınan köpek, il merkezinde bir veterinere getirilerek tedavi altına alındı.
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