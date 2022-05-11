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Kastamonu'da özel öğrenciler sahne aldı

11.05.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da özel öğrenciler sahne aldı

Kastamonu'da Engelliler Haftası kapsamında özel öğrenciler halk oyunları gösterisinden piyano çalmaya, şiirden şarkı söylemeye kadar çeşitli gösteriler sundu.

Kastamonu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Hüseyin Üster Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri sahneye çıktı.

Piyano gösterisinin ardından, şiir ve koro halinde şarkılar söyleyen özel öğrencilerin aileleri zaman zaman duygulandı. Halk oyunları ve sıra gecesi gösterisinin ardından "En büyük engel sevgisizliktir" pankartı açan öğrenciler, izleyenlerden beğeni aldı.

Özel birey annesi Hülya Sönmez, AA muhabirine, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliği çok beğendiğini söyledi.

İrem adında down sendromlu "güzel bir meleğinin" olduğunu ifade eden Sönmez, "Ben bir melek annesiyim. İlk başlarda böyle bir çocuğa sahip olduğum için çok üzülmüştüm ama şu anda o kadar çok mutlu bir anneyim ki kelimelere dökemiyorum. O bizim sönmeyen ışığımız. Allah izin verdikçe kızımın arkasında olacağım. Elimden ne geliyorsa onun için yapmaya hazırım." dedi.

Etkinlikte özel çocukların neler başarabileceğini herkesin gördüğünü dile getiren Sönmez, "Bütün çocuklarımızın hiçbir zaman feda edilmeyecek bir çocuk olduğunu gördük. O yüzden herkesin bu çocuklarımızın senede bir hafta değil devamlı arkasında olması gerekiyor. Benim çocuğum da halk oyunları ve sıra gecesinde yer aldığı için çok mutluyum, kelimelerle bugünü ifade edemiyorum." diye konuştu.

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