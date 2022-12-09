YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklar sosyal hayata kazandırılacak

Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklar sosyal hayata kazandırılacak

09.12.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklar tespit edilip güçlü oldukları alanlara yönlendirilecek.

Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü çeken çocuklar sosyal hayata kazandırılacak

Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneğinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Özgül Öğrenme Gücümü Keşfet Projesi'nin açılış programı, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı, burada yaptığı konuşmada, erken tanı ve müdahalenin özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda akademik başarı için kilit nokta olduğunu söyledi.

Özgül öğrenme güçlüğünün tek tedavisinin eğitsel müdahale olduğunu belirten Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Burada diğer önemli ayak ise çocukların zayıf yönlerinin belirlenmesinin ardından veya eş zamanlı olarak aynı zamanda güçlü yönlerinin de belirlenerek desteklenmelerinin, öğrenme güçlüğü olan çocuğun yüksek yararına olacağını düşünmekteyim. Bu noktada ise projemiz bu amacımızı gerçekleştirmek üzere devreye girmektedir."

Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Hüseyin Demir ise amaçlarının farkındalık yaratarak öğrenme güçlüğü çeken çocuklara destek vermek olduğunu kaydetti.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, yaptığı bilgilendirme sunumunda, projenin hedef kitlesinin 99 ortaokul ve 59 ilkokul tanılı öğrenci olduğunu ifade etti.

Öğrencilere "Ben de başarabiliyorum." duygusunu yaşatabilmeyi amaç edindiklerini dile getiren Şirin, "Gelişmiş ülkelerde bütün hedef grup tarandığı için yüzde 5 ila 15 arasında disleksili çocuk var. Bizde yüzde 1'ler seviyesinde. Bu da daha henüz herkesi taramadığımızdan dolayı." dedi.

Kastamonu Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kastamonu Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğindeki projeyle özgül öğrenme güçlüğü tanısı tespit edilen öğrenci ve ailelerine çeşitli eğitimler verilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerin sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanacağı çocuklar, resim, müzik, spor ile akıl ve zeka oyunları branşlarında yetenek taraması yapılarak güçlü oldukları alana yönlendirilecek. Ayrıca Türkçe ve matematik alanlarında da çocuklar ve ailelerine eğitimler verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklar akülü arabalarla trafik kurallarını öğrendiÇocuklar akülü arabalarla trafik kurallarını öğrendi
Miras kalan arsayı değer kazandı diye bloke edince bin kişi mağdur olduMiras kalan arsayı değer kazandı diye bloke edince bin kişi mağdur oldu
Van Gölü’ndeki su çekilmesi sürüyorVan Gölü’ndeki su çekilmesi sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 9 Aralık Cuma

İmsak
06:19
Sabah
07:52
Öğle
12:42
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:49
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.