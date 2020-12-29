Kastamonu’da ‘Patiler Üşümesin’ kampanyası devam ediyor

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan ‘Patiler Üşümesin’ kampanyası kapsamında toplanan 1 ton mama ile 25 adet kulübe, hayvanseverlere teslim edildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakamlık tarafından pandemi sürecinde vatandaşların sokağa çıkamaması nedeniyle mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ‘Patiler Üşümesin’ kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan 1 ton mama ile 25 adet kulübe, ilçede faaliyet gösteren derneklere teslim edildi.

Toplanan mamaların ve kulübelerin teslim törenine katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sokak hayvanlarının pandemi sürecinde daha da zorlandığını ifade ederek, “25 adet kulübe ile 65 paket mamayı, bugün sokaktaki canlarımız için kullanılmak üzere teslim ettik” dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından, kafe ve restoranların salon hizmetine kapalı olmasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kampanya başlattıklarını söyleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı olarak sokak hayvanları için başlattığımız ‘Patiler Üşümesin’ kampanyası kapmasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda temin ettiğimiz 25 adet kulübe ile 65 paket (yaklaşık 1 ton) mamayı, bugün Doğal Hayatı Koruma ve Sokak Hayvanlarını Barındırma Derneği Temsilcisi ile Tosya Yaşat-Sev Derneği temsilcisine, sokaktaki canlarımız için kullanılmak üzere teslim ettik. Kampanyamıza destek olan tüm hayvan severlerimiz ile sokak hayvanları için gönüllülük esasına göre özveriyle çalışan tüm kişi ve sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz yılda sokak hayvanları için yapılan kampanyanın bu yılda devam edeceği öğrenildi.

