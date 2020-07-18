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Kastamonu'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 kişi yakalandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.07.2020 19:11 | Son Güncelleme

Kastamonu'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 kişi yakalandı

Kastamonu'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelen 3 kişinin bir iş yerinde sahte para ile alışveriş yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde sahte 15 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesi yapılan bu çalışmayla dolandırıcılık olaylarının önlendiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını, konuya hassasiyet göstermelerini, şüpheli gördükleri tüm olayları 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini rica ediyoruz. Suç ve suçluyla mücadeleye en etkin şekilde kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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