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Kastamonu'da "pos tefeciliği" operasyonunda 6 kişi yakalandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 20.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

Kastamonu'da "pos tefeciliği" operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen "pos tefeciliği" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince pos cihazları üzerinden tefecilik yapılarak, haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, belirlenen 7 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen 48 bin 370 lira, 6 POS cihazı, farklı kişi adına düzenlenmiş 22 kredi kartı, 2 para sayma makinesi, çok sayıda kredi kartı slipi ile içinde suça dair kayıtların bulunduğu defterler ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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