Kastamonu’da “sağlık destek hattı” kuruldu

Sağlık destek hattı ile başta randevu alamayan ya da sağlık hizmeti almak istediği bölümlerle ilgili vatandaşlara yardımcı olunacak.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03666060476 ve 03666060426 numaraları üzerinden “Sağlık Destek Hattı” kuruldu. Kurulan sağlık destek hattı ile vatandaşların ihtiyacı olması halinde öncelikle hangi bölüme başvurması gerektiği konusunda bilgilendirme, muayene olması gerektiğinde en doğru bölüme randevu alması için yönlendirme, randevu bulunamadığında aciliyet durumuna göre en uygun çözüm yollarının oluşturularak yardımcı olunması, ayrıca sağlık hizmeti sunumu sırasında karşılaşılan sorunların iletilebileceği bir telefon hattı olması ve iletilen bu sorun ve sıkıntıların en kısa sürede çözüme kavuşturulması ve kişiye geri dönüş yapılması amaçlanıyor.

Kurulan sağlık destek hattı hakkında bilgi veren Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Çağdaş Derdiyok, “Destek hattını arayan vatandaşlarımız, karşılarında danışman hekimimiz ve iletişim personellerimiz tarafından karşılanacak olup il merkezi ve ilçelerde sunulan tüm sağlık hizmetleri ile ilgili karşılaştıkları sorunlarla birlikte dilek ve isteklerini de iletebilecekler, iletilen konularla ilgili bilgi alabilecekler, en doğru şekilde yönlendirilerek veya gerektiğinde ilgili birimlerle görüşülerek problemler çözüme kavuşturulabilecektir” dedi.

“BÜTÜN TETKİKLER İLÇE DEVLET HASTANELERİNDEN DE İSTENEBİLECEK”

Muayene olan hastaların bütün tetkiklerinin ilçe devlet hastanelerinden istenebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Derdiyok, “İlçe devlet hastanesinde uzman hekimler tarafından, merkez hastanelerde uzmanlar tarafından istenen bütün tetkikleri ilçe devlet hastanelerinde de hizmete açmış bulunuyoruz. Merkez devlet hastanesinde hangi tetkikler istenebiliyorsa ilçelerde bulunan uzmanlar da bu tetkikleri hasta merkeze gitmeden isteyebilecek. Böylece, hastaların il merkezine ya da büyük ilçe devlet hastanelerine tekrar tekrar gitmesine gerek kalmadan bulunduğu ilçeden kan tetkikleri ve görüntüleme hizmetlerinin randevularının alınarak yapılabilmesi ve tedavisini bulunduğu ilçede sürdürebilmesi sağlandı. İlçelerde uzman hekim tarafından muayene edilen gerek görülmesi halinde kendi hastanesinde de bulunmayan tetkikleri (kanser, hormon vb) kendi bilgisayar sistemi üzerinden dış laboratuvar istemi olarak yapılabilmekte ve hastanın kanları kendi ilçesinde alınarak merkez hastanelere gelmeden tetkikleri, kanları alınıp tarafımızca araçlarla taşınarak, sonuçlarına da ilçede muayene olduğu hekimin sistemine düşürülmesi sağlandı” diye konuştu.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan sağlık destek hattına vatandaşların 0366 606 0476 ve 0366 606 0426 nolu telefon numaralarından ulaşabileceklerini belirten Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, “Destek hattına iletilen dilek, istek ve şikayetleri dinlenen vatandaşlarımıza, ekiplerimiz tarafından bilgilendirme ve gerekli yönlendirmeler yapılarak karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması il sağlık müdürlüğü bünyesinde hastaneler ve aile hekimleriyle koordinasyonu planlanmaktadır.

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımıza sağlık hizmetinin mümkün olduğunca ikamet ettiği adrese en yakın sağlık kuruluşunda sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilçelerimizde bulunan devlet hastanelerinin yataklı servisleri aktif hale getirilmiş olup hastanelerde bulunan uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülmesi halinde hastalarımız kendi ilçe devlet hastanesine yatırılarak da tedavi edilebilmektedir.

Ayrıca, ilçelerde bulunan tüm uzman hekimlerimize merkez hastanelerin, gerekmesi halinde hastalardan istenen Ultrason Tomografi MR gibi ileri radyoloji görüntüleme tetkiklerini, kendi ilçelerinde olmasa dahi kendisine en yakın ilçe veya il merkezinde yapılabilmesi için kendi bilgisayar sistemleri üzerinden istem yapıp, görüntüleme randevusunu diğer hastaneye gitmeden oluşturulabilmesi sağlanmış olup; hasta görüntüleme çekimi için sadece randevusunun alındığı saatte diğer hastanemize çekimi için gidecektir. Radyolojik görüntüleme hizmetinin alındığı sonuçlar çıktığında ise bulunduğu ilçedeki İlk muayenesini olduğu hekiminde kontrol muayenesini de olabilecektir” şeklinde konuştu.

