YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu’da saman satmaya gelen şahıs bıçaklandı

Kastamonu’da saman satmaya gelen şahıs bıçaklandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 12.10.2020 17:19 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde saman satmak için gelen şahıs, girdiği tuvalette bıçaklandı.Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine pirinç pazarına saman satmak için gelen F.U, bir süre sonra pazaryerinde bulunan umumi tuvalete gitti.

Kastamonu’da saman satmaya gelen şahıs bıçaklandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde saman satmak için gelen şahıs, girdiği tuvalette bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine pirinç pazarına saman satmak için gelen F.U, bir süre sonra pazaryerinde bulunan umumi tuvalete gitti. Bu sırada aynı tuvalete gelen ve ismi öğrenilemeyen şahısta tuvalete girmek istedi. Tuvalette olduğu söyleyen F.U. ile ismi öğrenilemeyen şahıs arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada F.U, ismi öğrenilemeyen şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu’da saman satmaya gelen şahıs bıçaklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bellona Kayseri galibiyet alamadı
Bellona Kayseri galibiyet alamadı
Misli.com 3 Lig: Ofspor: 2- Nevşehir Belediyespor: 1
Misli.com 3 Lig: Ofspor: 2- Nevşehir Belediyespor: 1
Karacasu’da 1 kişi korona virüsü yendi
Karacasu’da 1 kişi korona virüsü yendi
Kışlık lezzetler şimdiden hazır ediliyor
Kışlık lezzetler şimdiden hazır ediliyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
12:36
İkindi
15:43
Akşam
18:16
Yatsı
19:36

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Devrekani’de grup yolları asfaltlanıyor
Devrekani’de grup yolları asfaltlanıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.