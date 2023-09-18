Kastamonu’da samanlıkta çıkan yangında otomobil ile 300 saman balyası yandı

Olay, Cide ilçesine bağlı Çilekçe köyü Adıgüzel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin Aygün’e ait samanlıkta, bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler tüm samanlığı ve samanlık önünde bulunan otomobili sardı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yangın çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlık ile samanlıkta bulunan 300 balya saman ve samanlığın önünde park halindeki otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

