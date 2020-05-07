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Kastamonu’da şehir merkezine ceylan indi

KASTAMONU HABERLERİ  | 07.05.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde boş kalan sokaklarda gezen ceylan amatör kamera ile görüntülendi.Korona virüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında Kastamonu’da sokaklar boş kaldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde boş kalan sokaklarda gezen ceylan amatör kamera ile görüntülendi.
Korona virüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında Kastamonu’da sokaklar boş kaldı. Vatandaşların evlerinde kendilerini izole etmesi sonrasında Tosya ilçesinde boş kalan sokakları fırsat bilen bir ceylan ise şehir merkezine indi. Şehir merkezine inerek boş sokaklarda gezen ceylan amatör kamera tarafından görüntülendi. Ana cadde üzerinde çevresine aldırış etmeden yürüyen ceylan şehir merkezine doğru giderek gözden kayboldu.

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Merkez
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Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
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