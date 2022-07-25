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Kastamonu'da seyir halindeki askeri pikap yandı

25.07.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da seyir halindeki askeri pikap yandı

Kastamonu'da seyir halindeki askeri pikap yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan askeri pikap kullanılamaz hale geldi.

Sinop'tan Bartın'a giden askeri pikabın Gökırmak Mahallesi mevkisinde motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerince, yol kenarına çekilen araçtaki yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Araçta bulunan 2 askeri personelin ise yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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