Kastamonu'da seyir halindeki askeri pikap yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan askeri pikap kullanılamaz hale geldi.

Sinop'tan Bartın'a giden askeri pikabın Gökırmak Mahallesi mevkisinde motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerince, yol kenarına çekilen araçtaki yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Araçta bulunan 2 askeri personelin ise yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz