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Kastamonu'da "Siber Vatan" ile siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek

27.04.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da "Siber Vatan" ile siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek

Kastamonu'da, Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Projesi (Siber Vatan) kapsamında siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç arasında, siber güvenlik uzmanları yetiştirilmesi için protokol imzalandı.

Makamındaki imza töreninde konuşan Rektör Topal, programı çok önemsediklerini ifade ederek, şunları aktardı:

"Siber güvenlik alanında önemli bir ihtiyacın giderilmesine katkı sağlayacak olan Siber Vatan Projesi'nde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile iş birliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Dijital dönüşümle birlikte siber güvenlik büyük bir önem kazandı. Kastamonu Üniversitesi olarak bizler de bu noktada yaptığımız iş birlikleri ve çalışmalar ile başta öğrencilerimiz olmak üzere ilimize ve ülkemize değer katma hedefindeyiz. İş birliğimizin hızla hayata geçeceğine inanıyoruz."

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de ülkenin siber güvenlik uzman ihtiyacını karşılamaya yönelik Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Siber Vatan Projesi'nin geliştirildiğini, "Genç İstihdamı" teması kapsamında bölgelerindeki Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta siber güvenlik uzmanı yetiştirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanacak sınavla adayların bilgisayar, yazılım ve siber güvenlik bilgi seviyesinin test edileceğini belirten Genç, "Sınav sonrasında yapılacak değerlendirme sonucunda ise programa katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek. Programın uygulama aşamasında ise koordinasyonu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Kariyer Merkezi birlikte üstlenecek." ifadelerini kullandı.

Siber Vatan Projesi'ne başvurular 20 Mayıs 2022 tarihine kadar yapılacak ve katılmaya hak kazanan öğrenciler haziran ayı içerisinde ilan edilecek. Eğitimler, 2022/2023 eğitim ve öğretim döneminde başlayacak, ardından program kapsamında özel çalışmalar yapacak öğrencilerin, siber güvenlik uzmanı istihdam edecek şirketlerle buluşmaları sağlanacak. Kontenjan ise 45 kişi ile sınırlı olacak.

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