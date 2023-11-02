Kastamonu’da silah kaçakçılığı yapan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kastamonu’da silah ticareti ve haksız kazanç elde edilmesinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede daha öncesinden tespiti yapılan ve fiziki takibe alınan A.Ç. isimli şahsın farklı zamanlarda farklı şahıslarla silah alışverişi yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet tabanca fişeği, silah ticaretine konu olduğu değerlendirilen 100 bin TL ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan A.Ç. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

