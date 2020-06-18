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Kastamonu’da sınav merkezlerini dezenfekte edildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.06.2020 15:07 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi şehirdeki 18 sınav merkezinin dezenfekte çalışmalarını tamamladı.Kovid-19 salgını süresince hummalı bir çalışma sergileyen Kastamonu Belediyesi ekipleri, Liselere Geçiş Sınavı’nın yapılacağı okullarda detaylı bir dezenfekte çalışmasını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı.

Kastamonu Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi şehirdeki 18 sınav merkezinin dezenfekte çalışmalarını tamamladı.
Kovid-19 salgını süresince hummalı bir çalışma sergileyen Kastamonu Belediyesi ekipleri, Liselere Geçiş Sınavı’nın yapılacağı okullarda detaylı bir dezenfekte çalışmasını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Titizlikle yapılan çalışmalar Belediye ekiplerince tamamlandı. Buna göre Kastamonu’daki 18 sınav merkezi 20 Haziran’daki sınav öncesi detaylı bir dezenfekte işleminden geçmiş oldu. Öğrencilerin hijyenik şartlarda sınava girmeleri adına gerekli tüm çalışmaları özenle yerine getirildiğini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, “Salgın başlamadan önce başlattığımız dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. 20 Haziran’da en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız Liselere Geçiş Sınavı’na girecekler. Bizler bu doğrultudaki planlamamızı zaten yapmıştık. Hızla okullarımızda dezenfekte çalışmalarını başlattık ve tamamladık. Çok detaylı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Çocuklarımıza sınavda başarılar diliyorum. Ayrıca 20 Haziran günü sınav merkezleri civarından geçerken gürültü yapılmaması konusunda da dikkat edilmesini istirham ediyorum. Rabbim çocuklarımıza zihin açıklığı versin, sağlıklı ve başarılı günler nasip etsin" dedi.

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Kastamonu Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
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Sabah
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Öğle
12:51
İkindi
16:52
Akşam
20:28
Yatsı
22:21

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Özcan Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
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