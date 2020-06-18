Kastamonu’da sınav merkezlerini dezenfekte edildi

Kastamonu Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi şehirdeki 18 sınav merkezinin dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Kovid-19 salgını süresince hummalı bir çalışma sergileyen Kastamonu Belediyesi ekipleri, Liselere Geçiş Sınavı’nın yapılacağı okullarda detaylı bir dezenfekte çalışmasını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Titizlikle yapılan çalışmalar Belediye ekiplerince tamamlandı. Buna göre Kastamonu’daki 18 sınav merkezi 20 Haziran’daki sınav öncesi detaylı bir dezenfekte işleminden geçmiş oldu. Öğrencilerin hijyenik şartlarda sınava girmeleri adına gerekli tüm çalışmaları özenle yerine getirildiğini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, “Salgın başlamadan önce başlattığımız dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. 20 Haziran’da en değerli varlıklarımız olan çocuklarımız Liselere Geçiş Sınavı’na girecekler. Bizler bu doğrultudaki planlamamızı zaten yapmıştık. Hızla okullarımızda dezenfekte çalışmalarını başlattık ve tamamladık. Çok detaylı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Çocuklarımıza sınavda başarılar diliyorum. Ayrıca 20 Haziran günü sınav merkezleri civarından geçerken gürültü yapılmaması konusunda da dikkat edilmesini istirham ediyorum. Rabbim çocuklarımıza zihin açıklığı versin, sağlıklı ve başarılı günler nasip etsin" dedi.

