Kastamonu’da sınav merkezlerinin dezenfekte çalışmaları tamamlandı

Kastamonu Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de sınava girilecek 29 sınav merkezinin dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağı okullarda dezenfekte işlemlerini tamamladı. LGS öncesinde olduğu gibi ekiplerin yine titizlikle YKS sınav merkezlerinin dezenfektelerini yaptığını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sınava girecek öğrencilere başarı diledi. Başkan Vidinlioğlu, “Ekiplerimiz gerçekten çok önemli bir çalışmayı başarıyla yürütüyor. Kovid-19 vakalarının ülkemizde görülmeden önce ilimizde başlattığımız dezenfekte çalışmaları çok kapsamlı şekilde sürüyor. LGS sınavı öncesinde olduğu gibi YKS sınavı öncesinde de tüm sınav merkezlerimizin dezenfekte çalışmalarını tamamladık. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavda başarı ve zihin açıklığı diliyorum. Rabbim evlatlarımıza sağlıklı ve başarılı günler nasip etsin” dedi.

Başkan Vidinlioğlu, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde 29 sınav merkezinin dezenfekte çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.



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